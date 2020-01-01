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Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о судебной реформе

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Президент хочет срочно переформатировать правила судоустройства и статус судей в Украине.
Зеленский внес в парламент срочный законопроект
Зеленский внес в парламент срочный законопроект
Офис президента

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей. Как указано в “карточке“ на сайте парламента, законопроект №3711 зарегистрирован в Раде 22 июня.

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Президентский проект закона предусматривает внесение изменений в закон “О судоустройстве и статусе судей“ и некоторые другие законы, регулирующие деятельность Верховного Суда и органов судейского управления.

На текущий момент ни текст законопроекта, ни пояснительная записка в к нему на сайте парламента не представлены. Сейчас документ находится в статусе “передана на рассмотрение руководству“ Верховной Рады.

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Законопроект президент определил как неотложный, поэтому он должен быть рассмотрен парламентом в течение ближайших дней.

Напомним, Зеленский подписал закон об отмене итоговой аттестации для выпускников и обязательного ВНО. Теперь выпускники школ не обязаны сдавать ВНО, если не планируют поступать в вуз.

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Теги: Зеленский, президент, законопроект, судебная реформа, Верховная Рада
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