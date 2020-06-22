Боевики на Донбассе устроили кровавые бои: появились детали

В Минобороны отчитались по обстановке на передовой.

С начала текущих суток боевики на Донбассе осуществили 10 обстрелов по позициям подразделений Объединенных сил. В результате атак противника ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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По данным ведомства, оккупанты трижды вели огонь по защитникам возле Хутора Вольного. При этом они использовали минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, боевики дважды обстреляли из артиллерийских систем, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ возле Орехового. Кроме того, украинские военнослужащие зафиксировали разрывы мин возле опорных пунктов Новозвановки и Новотошкивского.

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В Минобороны отметили, что российско-оккупационные войска выпустили 8 мин со станковых противотанковых и автоматических гранатометов вблизи Катериновки. Также сепаратисты открыли огонь по позициям ООС неподалеку Попасной, использовав станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Вместе с этим, оккупанты выпустили противотанковую управляемую ракету в районе Широкиного.

В сообщении ведомства сообщается, что подразделения Объединенных сил задействовали против оккупантов не запрещенные дежурные огневые средства. Однако боевики во время обстрелов ранили украинского военного.

Напомним, боевики в Широкино ракетой попали в камеру ОБСЕ. Боевики дважды обстреливали башню с камерами.