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Зеленский добровольно заплатит штраф за нарушение карантина

Комментариев: 1
При этом президент выбрал очень странный вариант того, куда пойдут его деньги .
Зеленский со свитой нарушил карантин в Хмельницком
Зеленский со свитой нарушил карантин в Хмельницком
facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский готов добровольно уплатить штраф за нарушение карантина, даже если суд не вынесет в его отношении такого решения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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“Безотносительно к решению, которое примет суд, Президент Владимир Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумме штрафа за нарушение карантина“, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Гарант заплатит сумму, эквивалентную размеру штрафа почему-то в пользу заведения питания, а не в пользу какой-либо благотворительной организации или, к примеру, больницы, где лечат коронавирусных больных.

Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины, - заявил Зеленский.

При этом не уточняется, о каком именно заведении питания идет речь. Вероятно, о том самом, где и был нарушен карантин.

facebook.com/president.gov.ua

Напомним, 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий президент Зеленский со своей делегацией посетил местное кафе, чем нарушил карантин. Членов делегации и владельца кафе суд оштрафовал согласно закону. А вот выписать штраф Зеленскому судья не смог, так как президент по Конституции обладает неприкосновенностью. В этой связи судья обратился за разъяснениями в Верховный суд.

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Теги: Зеленский, карантин, штраф, суд, кафе
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Комментариев (1)
Zukoxress    22.06.2020, 14:38
Оценка:  -1
Zukoxress
Он президентом стал совершенно случайно.Только лишь потому что люди не захотели перегарного вора-убийцу Педю видеть ещё 5 лет на этом посту,поэтому и проголосовали за это недоразумение...
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