Зеленский: Переговоры с Путиным - запутанная и сложная работа

Зеленский рассказал о прогрессе в отношениях РФ и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с Владимиром Путиным.

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Об этом он рассказал в интервью канадской газете The Globe and Mail.

По словам Зеленского, во время переговоров у него не было времени выбирать верить или не верить президенту РФ Владимиру Путину. Также он сознался, что переговоры с российским лидером являются очень запутанной и сложной работой.

Зеленский отметил, что, несмотря на буксующие переговоры, у них произошли небольшие позитивные сдвиги. В частности речь идет об обмене пленными.

Может быть, обмен пленными - не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий, - сказал президент.

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Напомним, Зеленский добровольно заплатит штраф за нарушение карантина. При этом президент выбрал очень странный вариант того, куда пойдут его деньги.