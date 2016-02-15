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Зеленский: Переговоры с Путиным - запутанная и сложная работа

Комментариев: 3
Зеленский рассказал о прогрессе в отношениях РФ и Украины.
Зеленский и Путин
Зеленский и Путин
EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с Владимиром Путиным. 

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Об этом он рассказал в интервью канадской газете The Globe and Mail.

По словам Зеленского, во время переговоров у него не было времени выбирать верить или не верить президенту РФ Владимиру Путину. Также он сознался, что переговоры с российским лидером являются очень запутанной и сложной работой.

Зеленский отметил, что, несмотря на буксующие переговоры, у них произошли небольшие позитивные сдвиги. В частности речь идет об обмене пленными.

Может быть, обмен пленными - не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий, - сказал президент.

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Напомним, Зеленский добровольно заплатит штраф за нарушение карантина. При этом президент выбрал очень странный вариант того, куда пойдут его деньги.

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Теги: Зеленский, президент, Путин
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Комментариев (3)
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Zukoxress    22.06.2020, 16:09
Оценка:  +1
Zukoxress
Зе,не смеши!У меня уже от твоих опусов пузо болит!Нет сил больше смеяться!Путин даже на великанов смотрит свысока.А тебя,карликового паяца,он не отличит от коврика для вытирания обуви)))))))))))))
Жеральд    22.06.2020, 15:38
Оценка:  +3
Жеральд
Как-то нестыковочка получается,то свою армию приказывал отойти назад...а теперь вот говорит о возвращении утраченных территорий...либо я недопонимаю,либо мой президент не свое место занял...
Woodbrother    22.06.2020, 15:10
Оценка:  +3
Woodbrother
Просто путен умер 15.02.2016.
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