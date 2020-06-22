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Украина пока не будет восстанавливать пассажирское сообщение с РФ

Комментариев: 4
Слишком высокие темпы заболеваемости в России не позволяют разрешить перевозки.
Пассажирские перевозки в РФ пока под запретом
Пассажирские перевозки в РФ пока под запретом
ГПСУ

Украина пока не планирует возобновлять транспортное сообщение с Российской Федерацией, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Этого не позволяют высокие показатели заболеваемости в России, заявил в интервью Укринформу заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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“Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией - а речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа прекращено еще с 2014 года, - пока на повестке дня не стоит“, - сказал дипломат.

Он отметил, что Россия сейчас находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных.

Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщения и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут, - констатировал замминистра.

Напомним, МИД разработал “карантинную карту“ для поездок за границу. Ноу-хау пока работает в тестовом режиме.

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Теги: карантин, Россия, МИД, коронавирус
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Комментариев (4)
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Ser7    22.06.2020, 15:21
Оценка:  +2
Ser7
Нет смысла восстанавливать пасажирское сообщение . Закончиться война -потом уже открывать.
Zukoxress    22.06.2020, 15:10
Оценка:  -25
Zukoxress
А Россия разве дала согласие на это восстановление,клоуны?А то авиарейсы мы запустили,а потом выяснилось что нас почти все"не ждут".Вот и приходится нам говорить что мы"пока не планируем"...))))))))))))))) ))
Vixerunt    22.06.2020, 15:48
Оценка:  +1
Vixerunt
Никто в эту болотную ездить и не собирается.
T-REX2    22.06.2020, 15:59
Оценка:  -2
T-REX2
ты вже всю полуныцю у пана Пшека собрал?
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