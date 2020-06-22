Украина пока не будет восстанавливать пассажирское сообщение с РФ

Слишком высокие темпы заболеваемости в России не позволяют разрешить перевозки.

Пассажирские перевозки в РФ пока под запретом ГПСУ

Украина пока не планирует возобновлять транспортное сообщение с Российской Федерацией, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Этого не позволяют высокие показатели заболеваемости в России, заявил в интервью Укринформу заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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“Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией - а речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа прекращено еще с 2014 года, - пока на повестке дня не стоит“, - сказал дипломат.

Он отметил, что Россия сейчас находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных.

Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщения и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут, - констатировал замминистра.

Напомним, МИД разработал “карантинную карту“ для поездок за границу. Ноу-хау пока работает в тестовом режиме.