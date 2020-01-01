Правоохранитель в Одессе стрелял, чтоб усмирить участников конфликта

Оперативник хотел успокоить конфликтующих, но сам попал под раздачу и вынужден был применить оружие.

Сотрудник полиции попытался разнять устроивших драку в его дворе жильцов ru.depositphotos.com/

Инцидент произошел во дворе жилмассива “Радужный” в Одессе. Там местные жители повздорили из-за неудачно припаркованной машины.

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Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.

Правоохранитель увидел разбушевавшуюся толпу из окна его квартиры. Он попытался разнять оппонентов, но нарвался на грубый отпор. Оперативника ударили несколько раз, после чего тот упал.

В это время кто-то из конфликтующих пустил в ход слезоточивый газ.

Чтобы остановить беспредел, полицейский достал табельное оружие и несколько раз пальнул в воздух. В итоге ему удалось унять участников стычки.

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На место приехала опергруппа. Участников конфликта допросили. Открыто уголовное производство по факту хулиганства. Судьбу оппонентов решит расследование. Также следователям предстоит выяснить, имел ли право стрелять в этой ситуации их коллега.

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