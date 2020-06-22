Жителям “ДНР” разрешили выезжать в РФ без российского паспорта

РФ решила упростить процедуру пересечения границы для жителей неподконтрольных территорий.

Жители называемой "Донецкой народной республики", которая контолируется незаконными псевдовластями, с сегодняшнего дня могут выезжать на территорию Российской Федерации, чтобы поменять гражданство. Кроме того, упрощен выезд на территорию "ЛНР".

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Об этом в понедельник, 22 июня, пишут сепаратистские СМИ.

Отмечается, что запрет действовал более двух месяцев в связи с пандемией коронавируса. Согласно новому решению, выезд за паспортами разрешается в составе организованных групп.

Кроме того, документом устанавливаются условия выезда других категорий граждан. В частности, в Россию могут поехать лица, имеющие российское гражданство, независимо от наличия постоянной или временной регистрации.

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Для поездки в Луганск необходимо иметь прописку на подконтрольной "ЛНР" территории. Выезд по этим направлениям также разрешен по причине служебной командировки, необходимости экстренного лечения, тяжелой болезни или смерти близкого родственника, грузоперевозчикам и лицам, сопровождающим грузы.

Кроме того, псевдовласти решили, что при наличии иных обстоятельств решение о выезде принимается "межведомственным оперативным штабом", который контролирует ситуацию с коронавирусом.

Освобождаются от соблюдения двухнедельной изоляции люди при въезде на территорию "ЛДНР" из РФ при условии возвращения в день отъезда.

Напомним, боевики на Донбассе устроили кровавые бои. В Минобороны отчитались по обстановке на передовой.