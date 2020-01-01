Еще одного экс-депутата будут судить за незаконную компенсацию за жилье

САП передала все материалы дела в суд.

Специализированная Антикоррупционная Прокуратура Украины передала материалы по делу о незаконном получении компенсации за жилье одного из экс-нардепов в Высший антикоррупционный суд.

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Об этом сообщает пресс-служба САП на странице в Facebook, в понедельник, 22 июня.

Отмечается, что бывшего народного избранника будут судить за то, что тот скрывал наличие собственного жилья в столице и получал компенсацию за проживание гостиницы "Киев".

Как уже сообщалось, в течение декабря 2014 года - октябрь 2018 бывший народный избранник незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тысяч гривен компенсации на расходы по аренде номера в гостинице "Киев" якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столице. Однако следствием установлено, что у народного избранника было собственное жилье в столице и он сознательно скрыл этот факт, - сказано в сообщении

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В САП сообщили, что Отмечается, что на данный момент, досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт по ч.2 ст.364 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

К слову, САП традиционно не раскрывает имени данного экс-нардепа.

Напомним, половина нардепов, получивших компенсацию за жилье, - миллионеры. КИУ рассказал детали.