В Харькове на акции протеста чернобыльцы избили полицейских

Активисты протестовали против приема в их профильной больнице пациентов с коронавирусом.

В Харькове произошли стычки между полицией и активистами, которые протестуют против перепрофилирования местной больницы для чернобыльцев под прием коронавирусных пациентов.

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Как пишет hromadske, группа людей, которые устроили пикет возле больницы, заблокировала проезд для скорой помощи и не пускала в больницу пациента для госпитализации. От машины до больничного корпуса его пришлось переносить на носилках вместе с аппаратом вентиляции легких.

Люди, которые не пускали скорую на территорию больницы, представились участниками общественной организации “Союз Чернобыль Украины“. Они против того, чтобы Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения принимал больных коронавирусом, потому что это подвергает других опасности.

Они не хотят, чтобы пациенты с подозрением на коронавирус здесь находились, потому что сами здесь лечатся. Хотя это два разных корпуса, они между собой разделены. Там специальные двери, пленка, есть средства индивидуальной защиты на миллион гривен. Инфекционисты все подготовили, - рассказала советник председателя Харьковской ОГА Наталья Попова.

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Чтобы доставить пациента в здание, полиции пришлось оттеснять людей, в ходе чего и произошла потасовка.

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, во время стычки пострадали двое правоохранителей.

Около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой – ушиб голени, - говорится в сообщении.

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По фактам событий возле больницы было открыто три уголовных дела. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня в Харькове чернобыльцы протестовали против приема в их профильной больнице коронавирусных больных.