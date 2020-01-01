В Украине подешевел июньский газ: Сколько будем платить

Нафтогаз пересмотрел стоимость голубого топлива, сделав ее ниже.

Украинцы смогут меньше платить за потребление газа. Цена за услугу в июне станет ниже почти на 6%, чем в мае.

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Об этом компания Нафтогаз сообщила на официальном сайте.

Так, за первый летний месяц населению предложат платить меньше 100 долларов за кубометр – 2 142 грн. Если учесть НДС, тысяча кубов обойдется в 2 570 грн.

К слову, с начала нынешнего года газ в Украине стал почти вполовину дешевле. Только в мае его стоимость снизилась на 21%. И в Нафтогазе обещают, что это не предел.

По данным компании, летом голубое топливо будет еще падать в цене. Подорожание предрекают с приходом осени.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что цены на сжиженный газ для украинцев будут определять по-новому.

