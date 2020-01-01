Грозы и обильные осадки: какую погоду ждать 23 июня

Синоптики рассказали, к чему готовиться украинцам сегодня.

Во вторник, 23 июня, Украину накроют летние грозы. Вероятны обильные осадки практически по всей территории страны.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны 23 июня ожидаются грозы и шквалы. Воздух прогреется до +24 градусов. Ночью будет тепло - до +18 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий день. На протяжении дня вероятны грозы и обильные осадки. На улице +26…+29, а ночью - до +20.

Южным регионам будет жарко и солнечно. Между тем, местами синоптики обещают грозы. Температура воздуха от +25…+29 градусов. Ночью на улице будет до +20.

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В северной части страны сегодня температура будет держаться на уровне +24…+28 градусов, а ночью - до +18 градусов. Вероятны грозы

В Центральной Украине также ожидаются летние грозы. Между тем, воздух прогреется от +25…+28 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +18 градусов.

В Киеве 23 июня воздух прогреется до +27 градусов по Цельсию. Вероятны грозы и шквальный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +19 градусов.

Напомним, в Украине обесточены 179 населенных пунктов. Больше всего от непогоды пострадала Черниговская область. Там обесточен 101 населенный пункт.