И.о. главы УЗ обвиняют в тендерных махинациях на 100 млн грн

Расценки на топливо с начала года начали падать, но “Укрзализныця“ продолжает закупать масла по завышенным ценам.

Исполняющего обязанности председателя правления “Укрзализныци“ Ивана Юрика и его подчиненных в филиале “Центр обеспечения производства“ обвиняют в махинациях на 100 млн грн путем поднятия стоимости билетов, тогда как цена на топливо упала.

Об этом сообщает РБК.

Как отмечают журналисты, расценки на топливо с начала года начали падать, но “Укрзализныця“ продолжает закупать масла по завышенным ценам и якобы через непрозрачные тендеры.

В декабре 2019 года ”Укрзализныця“ запланировала закупку моторных масел. Процедура покупки затянулась и только в марте объявили два идентичных тендера на сумму свыше 250 миллионов гривен, говорится в расследовании.

“Были проведены тендерные закупки на масло и смазочные материалы, в которых принимали участие 7 участников. Среди них официальные представители двух крупнейших в Украине заводов - производителей масел компании “Торум“ и “Мироил“, которые много лет сотрудничали с УЗ, а также компания ”КСМ-Трейд“, которая также неоднократно оказывала услуги учреждении“, - говорится в сюжете.

Заказчик отклонил предложения и допустил до аукциона всего 2 компании - ООО “Корнет Холдинг“ и ООО “Научно-производственное предприятие “Хилл Корпорэйшн - Юкрейн“.

“После того, как была размещена документация в Prozorro на следующий день нас сняли. Таким образом происходит отрезание конкурентов, уменьшается круг участников, и это признак неконкурентной борьбы“, - заявил директор компании “КСМ-Трейд“ Алексей Буйнацький.

По словам аналитика движения “За честные закупки“ Анастасии Бондаренко, решение тендерного комитета неправомерное.

“Две компании имеют нарушения в тендерных предложениях, их тендерные предложения не соответствуют требованиям и должны быть отклонены. Но заказчик, несмотря на эти нарушения, допустил эти компании и будет принимать решение о подписании договора“, - заявила Бондаренко.

Кроме того, участники торгов видят очевидные нарушения “Укрзализныцей“ законодательства Украины о публичные закупки и умышленные действия, содержащие признаки злоупотребления властью и служебным положением со стороны Ивана Юрика, а также приготовление к присвоению, растратам и завладению средствами в особо крупных размерах.

Например, единственной причиной отклонения предложений участников, которые предлагали масла такого известного украинского производителя, как “КСМ-Протек“, стало то, что они не загрузили в систему несколько страниц технических условий на изготовление одного из семи закупаемых масел, а поэтому технические показатели предложенного масла якобы не соответствуют требованиям АО “Укрзализныци“.

Кроме того, как оказалось, предложения ООО “Научно-производственное предприятие “Хилл Корпорэйшн - Юкрейн“ и ООО “Корнет Холдинг“ не соответствуют требованиям заказчика, имели большое количество несоответствий в тендерных предложениях и должны быть отклонены и не допущены до аукциона. В частности, ТОО “Научно-производственное предприятие “Хилл Корпорейшн - Юкрейн“ предоставило документ о техническом соответствии товара, из которого четко видно, что масло испытывали в испытательном центре ООО “Атлантик АФ“ в Казахстане. На самом деле, такого испытательного центра в Казахстане не существует, а под таким названием значится мебельное предприятие.

Так же, как отмечают журналисты, проводить этот тендер Иван Юрик вообще не имел права. По иску ООО “Торум“, 25 мая 2020 года Хозяйственный суд Киева запретил филиалу “Центр обеспечения производства“ УЗ совершать действия и принимать решения, направленные на продолжение указанных процедур.

27 мая было открыто исполнительное производство и вручено соответствующее постановление заместителю директора филиала “ЦЗВ“ Юрию Шиганову. Однако, определение суда руководством УЗ было проигнорировано, и 28 мая был проведен электронный аукцион и определен победитель. 19 июня ближе к ночи в срочном порядке было подписано соглашение на поставку с ООО “Корнет Холдинг“.

22 июня представители компаний, которых лишили возможности участвовать в тендере, предоставили в УЗ официальные письма с ценами, которые ниже за подписанные в контрактах с победителями тендера. Кроме того, компании обратились с соответствующими письмами к премьер-министру Денису Шмыгалю, а также к НАБУ с требованием проверить прозрачность тендерной процедуры и наличие коррупционной составляющей.

Напомним, 15 июня возле филиала “Центра обеспечения производства“ АО “Укрзализныця“ состоялась акция протеста. Недавно назначенного на должность Юрия Шиганова активисты обвинили в коррупционной схеме.