Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ренат Кузьмин предложил использовать свой Facebook и Telegram для дискуссии о новой национальной идее

Комментариев: 1
Ренат Кузьмин предложил использовать свой Facebook и Telegram для дискуссии о новой национальной идее

Народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин предложил использовать свои представительства в Facebook и Telegram как площадку для общественных дискуссий о новой национальной идее для Украины.

"Никто не может знать лучше нас, как нам жить, поэтому мы должны сейчас сами создать новую национальную идею и перезагрузить государство в интересах его народа, к чему призываю присоединяться всех желающих", - призывает Ренат Кузьмин.

«Я вижу участниками этой платформы всех неравнодушных украинцев – всех без исключения. Независимо от политических пристрастий. Этот проект не партийный, и не политический. Он не имеет отношения к целям и задачам каких-то конкретных политических партий Украины -  это общественно-социальная инициатива. И любой, кто считает своим долгом спасать страну, выводить ее из кризиса, и делать Украину успешной и процветающей страной, любой, кто этого хочет, может присоединиться к нашей идее». 

Народный депутат пообещал, что лично будет изучать представленные ему идеи и обсудит их с каждым, кто откликнется на его призыв.

Ренат Кузьмин предложил начать писать всем, кто готов творить будущее страны, ему лично в соцсети Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    22.06.2020, 17:18
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
У Кузьмина национальная идея - "Явление Христа Медведям".
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь