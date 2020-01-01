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Резко выросло число регионов, не готовых к смягчению карантина

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Минздрав сменил критерии готовности регионов, после чего из списка "проблемных" пропал Киев, но появились новые регионы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ГСЧС

Уже 14 областей Украины не соответствуют критериям для ослабления карантина. Об этом говорится в сводке Минздрава, опубликованной на сайте ведомства.

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Так, по состоянию на 22 июня, не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Следует отметить, что, если ранее Минздрав оценивал готовность регионов к ослаблению по трем критериям (число заболевших на 100 тысяч населения, загруженность больниц и количество ПЦР-тестов на 100 тысяч населения), то теперь оценка осуществляется по четырем критериям.

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Из перечня значимых показателей убрали число заболевших на единицу населения, но добавили два новых критерия – доля положительных ПЦР-тестов из числа проведенных (их должно быть не более 11%) и прирост числа заболевших за неделю (не более 10% в сравнении с предыдущей неделей).

Благодаря таким изменениям из списка проблемных регионов, где нельзя ослаблять карантин, пропал город Киев, а также Винницкая область. Зато вместо них в список проблемных попали Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская области. Все они попали в этот перечень лишь по одному критерию – слишком мало проведенных ПЦР-тестов на 100 тысяч населения.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, не готовыми к ослаблению карантина считались только 10 регионов. Но тогда при подсчетах использовалась еще старая система критериев.

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Теги: карантин, Минздрав, коронавирус
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