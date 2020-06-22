Зеленский пояснил, почему Иран не вернул "черные ящики" Украине

Президент надеется на то, что иранская сторона выполнит свои обязательства.

Президент Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail рассказал о текущем положении дел с “черными ящиками“ сбитого украинского самолета. Речь идет об авиакатастрофе Boeing 737, в которой 8 января 2020 года погибли 176 человек.

Интервью опубликовано на сайте ОП в понедельник, 22 июня.

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“Я надеюсь, что иранская сторона выполнит то, что они пообещали на уровне главы своего государства. Они пообещали это мне лично, но самое главное, что они пообещали это родственникам, людям, которые потеряли своих детей, своих близких в этой катастрофе“ - отметил президент.

Они не передают нам не только “черные ящики“, но и официальные извинения и надлежащие компенсации семьям, потерявшим своих близких. И хотя человеческая жизнь не имеет цены, они должны предоставить компенсацию. Иначе у нас не будет другого выбора, кроме того, чтобы обратиться в международные суды - подчеркнул Зеленский

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“Сейчас Иран не отдает нам “черные ящики“ из-за ситуации в стране и в мире в связи с COVID-19. Мы все нормальные люди и все понимаем, что это действительно проблема. Есть определенное время, в течение которого Украина будет ждать, но мы и так ждем уже довольно долго. Это время в любом случае ограничено“ - подытожил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что Иран готов к переговорам с Украиной по сбитому Boeing.