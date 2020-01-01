"Все в масках": Киевские электрички проверили

В Укрзализныце вместе с полицией провели проверку того, насколько добросовестно придерживаются правил пассажиры электричек.

В понедельник, 22 июня, сотрудники Укрзализныци совместно с полицейскими проверили, насколько пассажиры электричек придерживаются карантинных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба.

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Железнодорожники и полицейские проверили утренние электрички из Фастова в Киев и обратно. Они пообещали проводить подобные проверки регулярно.

“Почти все пассажиры поездов были в масках, и мы очень рады, что они ответственны и придерживаются рекомендаций медиков. Только самосознание всех граждан поможет не допустить распространения болезни“, - говорится в сообщении.

Ранее в Укрзализныце рассказали, когда полноценно возобновят перевозки.