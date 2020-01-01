Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Все в масках": Киевские электрички проверили

Комментариев: 0
В Укрзализныце вместе с полицией провели проверку того, насколько добросовестно придерживаются правил пассажиры электричек.
"Все в масках": Киевские электрички проверили
"Все в масках": Киевские электрички проверили
Укрзализныця

В понедельник, 22 июня, сотрудники Укрзализныци совместно с полицейскими проверили, насколько пассажиры электричек придерживаются карантинных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба.

Читай также: Укрзализныця разрешила работу плацкартных вагонов

Железнодорожники и полицейские проверили утренние электрички из Фастова в Киев и обратно. Они пообещали проводить подобные проверки регулярно. 

“Почти все пассажиры поездов были в масках, и мы очень рады, что они ответственны и придерживаются рекомендаций медиков. Только самосознание всех граждан поможет не допустить распространения болезни“, - говорится в сообщении.

Ранее в Укрзализныце рассказали, когда полноценно возобновят перевозки.

Поделись:
Теги: электрички, карантин, проверка, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь