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В Минздраве объяснили рекордную вспышку COVID-19 на Львовщине

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Главный санитарный врач уверяет, что дело не в большом числе новых больных, а в ликвидации очереди из тестируемых.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
Фейсбук МОЗ

Существенное увеличение количества выявленных случаев заражения коронавирусом во Львовской области вызвано устранением ранее образовавшейся очереди на проведение ПЦР-тестов. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время селекторного совещания, сообщает Офис президента.

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Так, Владимир Зеленский, под руководством которого состоялось совещание, указала на большое количество заражений, выявленных за последние сутки на Львовщине – 200 человек.

Ляшко объяснил Зеленскому, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилась из-за того, что была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты.

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Следует отметить, что за весь период эпидемии ни в одном регионе Украины до сих пор не было зафиксировано 200 новых случаев коронавируса за сутки.

Напомним, в Украине резко выросло число регионов, не готовых к смягчению карантина. Это произошло после того, как Минздрав сменил критерии оценки регионов на готовность к ослаблению ограничений.

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Теги: коронавирус, Виктор Ляшко, Зеленский, Львовская область
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