Под Херсоном убитого фермера вместе с машиной и сбросили в реку

Компаньоны по агробизнесу сильно поссорились, после чего один застрелил другого.

В Херсонской области полицейские раскрыли жестокое убийство местного предпринимателя. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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По словам правоохранителей, 18 июня они получили сообщение об исчезновении на территории Олешковского района 57-летнего жителя Херсона от его дочери. Женщина рассказала, что отец занимается сельскохозяйственным бизнесом и еще 14 июня на собственном автомобиле “ВАЗ-2109“ уехал по делам к своему компаньону. После чего на телефонные звонки мужчина не отвечал.

Когда пятые сутки он не вышел на связь, женщина обратилась в полицию. Правоохранители объявили мужчину в розыск. В первую очередь, опросили 39-летнего компаньона, к которому пропавший собирался поехать. Мужчина подтвердил, что товарищ действительно приезжал к нему 14 июня, но в тот же день уехал.

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Также компаньон сказал, что фермер собирался поехать в город Черкассы на закупку овощей. Оперативники отработали эту версию и она не подтвердилась. На связь с черкасским предпринимателем пропавший не выходил.

Отмечается, что за сутки силовики провели большой объем работы: опросили коллег пропавшего, знакомых и родственников, проверили видео с камер видеонаблюдения, чтобы отслеживать движение автомобиля херсонца. Но следы мужчины обрывались в Олешковском районе.

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Правоохранители отработали различные версии возможного развития событий и основное внимание сосредоточили на компаньоне пропавшего. Мужчина путался в показаниях, нервничал. В конечном итоге он признался в совершении преступления.

По словам подозреваемого, фермер требовал с него деньги на ведение совместного бизнеса по выращиванию и продаже овощей. Злоумышленник объяснил, что компаньон якобы не впервые вымогал у него средства, из-за чего он был вынужден брать кредиты.

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Подозреваемый отказался давать деньги и между мужчинами вспыхнула ссора. Во время конфликта злоумышленник выстрелил в компаньона из собственного охотничьего ружья. Мужчина скончался на месте происшествия. Затем тело погибшего вместе с его автомобилем злоумышленник сбросил в Северо-Крымский канал.

Ружье работники полиции обнаружили по месту жительства подозреваемого и направили на экспертизу.

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Автомобиль обнаружили на дне канала и с помощью тросов вытащили на поверхность. В салоне нашли тело погибшего с ранением головы. Окончательную причину смерти мужчины должна определить судебно-медицинская экспертиза.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.115 “Умышленное убийство“ Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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