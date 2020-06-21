"Лимоны Тищенко": Соцсети высмеяли нардепа
Народный депутат Украины от президентской партии Слуга народа Николай Тищенко привез пострадавшим жильцам взорвавшегося дома лимоны. Пользователи социальных сетей отреагировали неоднозначно на своеобразный презент.
В частности, многие пользователи задались вопросом, почему нардеп выбрал именно лимоны.
- Коля, там дом взорвался, люди без жилья остались, тьі - кандидат в мерьі, надо потрадавшим помощь перечислить.— Judge Dredd (@Dredd_Director) June 21, 2020
(Тищенко) - Сколько нужно?
- Ну, пару лимонов хватит.
(Тищенко) - Ни слова больше! pic.twitter.com/xjX1YQKA3U
Тищенко привез лимонов. Точно чай по 600 гривен собирался делать pic.twitter.com/AUaHk1tu1M— Луиза Чкалова (@luiza4kaLova_) June 21, 2020
Мне все больше кажется что Тищенко тролль) Привез блять лимоны раздать людям которые стали бездомными. Збс, ну ты коля и шутник)— Veseliy Kyiv (@OKazymov) June 21, 2020
- У вас квартира взорвалась? Держите лимончик. pic.twitter.com/PwLryQtmTL
“Олень і котлєта в одному флаконі“ - нардеп Тищенко приніс лимони постраждалим від вибуху на Позняках— Gazeta.Ua (@gazetaua_twit) June 22, 2020
https://t.co/EnzCzGYrND
#новини #новости
Ранее сообщалось о том, что во время взрыва дома в Киеве погибла семья.