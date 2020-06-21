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"Лимоны Тищенко": Соцсети высмеяли нардепа

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Пострадавшим жильцам взорвавшегося дома по улице Соломии Крушельницкой Тищенко привез лимоны.
Пользователи социальных сетей раскритиковали презент Тищенко
Пользователи социальных сетей раскритиковали презент Тищенко
Facebook / Процишин официальный

Народный депутат Украины от президентской партии Слуга народа Николай Тищенко привез пострадавшим жильцам взорвавшегося дома лимоны. Пользователи социальных сетей отреагировали неоднозначно на своеобразный презент.

В частности, многие пользователи задались вопросом, почему нардеп выбрал именно лимоны.

Ранее сообщалось о том, что во время взрыва дома в Киеве погибла семья.

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Теги: Николай Тищенко, реакция соцсетей
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