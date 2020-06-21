"Лимоны Тищенко": Соцсети высмеяли нардепа

Пострадавшим жильцам взорвавшегося дома по улице Соломии Крушельницкой Тищенко привез лимоны.

Народный депутат Украины от президентской партии Слуга народа Николай Тищенко привез пострадавшим жильцам взорвавшегося дома лимоны. Пользователи социальных сетей отреагировали неоднозначно на своеобразный презент.

В частности, многие пользователи задались вопросом, почему нардеп выбрал именно лимоны.

- Коля, там дом взорвался, люди без жилья остались, тьі - кандидат в мерьі, надо потрадавшим помощь перечислить.

(Тищенко) - Сколько нужно?

- Ну, пару лимонов хватит.

(Тищенко) - Ни слова больше! pic.twitter.com/xjX1YQKA3U — Judge Dredd (@Dredd_Director) June 21, 2020

Тищенко привез лимонов. Точно чай по 600 гривен собирался делать pic.twitter.com/AUaHk1tu1M — Луиза Чкалова (@luiza4kaLova_) June 21, 2020

Мне все больше кажется что Тищенко тролль) Привез блять лимоны раздать людям которые стали бездомными. Збс, ну ты коля и шутник)



- У вас квартира взорвалась? Держите лимончик. pic.twitter.com/PwLryQtmTL — Veseliy Kyiv (@OKazymov) June 21, 2020

“Олень і котлєта в одному флаконі“ - нардеп Тищенко приніс лимони постраждалим від вибуху на Позняках

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#новини #новости — Gazeta.Ua (@gazetaua_twit) June 22, 2020

Ранее сообщалось о том, что во время взрыва дома в Киеве погибла семья.