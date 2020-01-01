Появилось видео момента взрыва дома на Позняках: Жуткие кадры
Поисково-спасательные работы на месте происшествия проводят 460 человек.
В Сети опубликовано видео момента взрыва жилого дома на Позняках в Киеве. Соответствующий ролик появился в ДТП.kiev.
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Взрыв произошел в доме по проспекту Григоренко, 41. По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.
“По информации ГСЧС, взрыв произошел около 10 утра в девятиэтажном доме“ - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают 460 спасателей 70 единиц техники.
Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва в жилом доме было разрушено 16 квартир.