Появилось видео момента взрыва дома на Позняках: Жуткие кадры

Поисково-спасательные работы на месте происшествия проводят 460 человек.

В Сети опубликовано видео момента взрыва жилого дома на Позняках в Киеве. Соответствующий ролик появился в ДТП.kiev.

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Взрыв произошел в доме по проспекту Григоренко, 41. По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

“По информации ГСЧС, взрыв произошел около 10 утра в девятиэтажном доме“ - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 460 спасателей 70 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва в жилом доме было разрушено 16 квартир.