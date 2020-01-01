Украинцы больше всего тратятся на еду и коммуналку

Почти половина расходов населения приходится на продукты питания, далее идут жилье и коммуналка.

Украинцы больше всего денег за первый квартал 2020 года тратили на продукты питания и жилье. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в пресс-службе в понедельник, 22 июня.

Так, самой большой статьей расходов за первый квартал этого года были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 40,0%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 16,3%.

Далее идут "Транспорт" - 8,5%, "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" - 7,1%.

Кроме того, на "Здравоохранение" украинцы тратят 6,0%, "Одежду и обувь" - 4,7%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,3%, на "Отдых и культуру" - 3,2%, на "Рестораны и отели" - 2,6%, на "Связь" - 2,5%, на "Образование" - 1,4%, на "Разные товары и услуги" - 4,4%.

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