Зеленский заверил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Владимир Зеленский не поехал бы в Москву на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы получил такое приглашение. Об этом глава украинского государства заявил в Skype-интервью Владимира Зеленского канадскому изданию "The Globe and Mail", расшифровку которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.
Читай также: Лидеры еще трех стран отказались от парада в Москве
Так, на прямой вопрос журналиста, поехал бы президент Украины на парад в российскую столицу или нет в случае приглашения туда, Зеленский заявил следующее:
Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было.
Для справки. Парад в честь 75-й годовщины победы Антигитлеровской коалиции над нацистской Германией запланирован к проведению в Москве 24 июня.
Напомним, пресс-секретарь Путина заявил, что Зеленского на парад в Москву не приглашали. Одной из причин этого было отсутствие сигналов с украинской стороны о желании посетить данное мероприятие.