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Зеленский заверил, что не поехал бы на парад в Москву

Комментариев: 1
Украинский лидер отрицает возможность такого визита, даже если бы из РФ пришло приглашение.
Зеленский уверяет, что не поехал бы в Москву
Зеленский уверяет, что не поехал бы в Москву
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не поехал бы в Москву на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы получил такое приглашение. Об этом глава украинского государства заявил в Skype-интервью Владимира Зеленского канадскому изданию "The Globe and Mail", расшифровку которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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Так, на прямой вопрос журналиста, поехал бы президент Украины на парад в российскую столицу или нет в случае приглашения туда, Зеленский заявил следующее:

Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было.

Для справки. Парад в честь 75-й годовщины победы Антигитлеровской коалиции над нацистской Германией запланирован к проведению в Москве 24 июня.

Напомним, пресс-секретарь Путина заявил, что Зеленского на парад в Москву не приглашали. Одной из причин этого было отсутствие сигналов с украинской стороны о желании посетить данное мероприятие.

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Теги: Зеленский, президент, Россия, Москва, парад
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Комментариев (1)
phk_fever    22.06.2020, 19:04
Оценка:  +2
phk_fever
а станцевать и спеть , поехал бы ?
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