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ВНО-2020: Известно, как готовятся власти

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Чиновники подготовили 104 тысяч литров антисептика и 3 млн масок.
ВНО-2020: Известно, как готовятся власти
ВНО-2020: Известно, как готовятся власти
facebook.com/pg/zno.ukr.cente

ВНО-2020 в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля. Чиновники пообещали создать для детей безопасные условия для сдачи экзаменов.

Об этом сообщает Команда Зеленского в понедельник, 22 июня.

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“Пункты проведения основной сессии ВНО обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции для участников тестирования, инструкторов и медиков“ - говорится в сообщении.

В частности, будут обеспечены расстояние между участниками не менее 1,2 м, наличие антисептиков, дезинфекция помещений. Также будет организована утилизация использованных масок.

ВНО-2020: Известно, как готовятся власти
ВНО-2020: Известно, как готовятся власти
ОП

Ранее сообщалось о том, что Зеленский подписал закон об отмене экзаменов. Президент подписал закон об отмене итоговой аттестации для выпускников и обязательного ВНО.

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Теги: ВНО, Украина, 2020
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