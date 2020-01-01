Чиновники подготовили 104 тысяч литров антисептика и 3 млн масок.

ВНО-2020 в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля. Чиновники пообещали создать для детей безопасные условия для сдачи экзаменов.

Об этом сообщает Команда Зеленского в понедельник, 22 июня.

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“Пункты проведения основной сессии ВНО обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции для участников тестирования, инструкторов и медиков“ - говорится в сообщении.

В частности, будут обеспечены расстояние между участниками не менее 1,2 м, наличие антисептиков, дезинфекция помещений. Также будет организована утилизация использованных масок.

ВНО-2020: Известно, как готовятся власти ОП

Ранее сообщалось о том, что Зеленский подписал закон об отмене экзаменов. Президент подписал закон об отмене итоговой аттестации для выпускников и обязательного ВНО.