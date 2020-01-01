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Экс-следователю объявили подозрение по делу Майдана

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Бывшего офицера полиции обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением.
 
Бывшему старшему следователю районного управления МВД в Киеве сообщили о подозрении по делу Майдана. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил офис генерального прокурора.
 
 
По данным следствия, 21 января 2014 года обвиняемый составил и подписал сообщение о подозрении участнику Майдана и подал ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
 
Теперь бывшего следователя обвиняют в незаконном препятствовании проведению митингов, злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
 
Также бывший полицейский обвиняется в заведомо незаконном задержании и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.
 
Ранее бывшему бойцу милицейского спецподразделения Беркут сообщили о подозрении по делу Майдана. Его подозревают в расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года, а также в теракте.

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Теги: Генпрокуратура, уголовное дело, майдан, следствие, Евромайдан
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Источник: korrespondent.net

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