В Одессе из затонувшего танкера утекло топливо, купаться запрещено

Специалисты настоятельно просят не купаться вблизи затонувшего танкера.

В Одессе из затонувшего танкера вытекли нефтепродукты. На месте происшествия образовалось большое пятно площадью до 400 кв м.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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Загрязнение было оперативно локализовано при помощи сорбента, но людям по-прежнему не рекомендуют купаться вблизи судна.

По информации директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентины Дацюк, утечка топлива была прогнозируемой в связи с жарой.

До сегодняшнего дня судно должно было быть уже эвакуировано. Конец марта - это был тот период, когда можно было без особых осложнений провести работы. К сожалению, этого не произошло ... И от начала июня фиксировались факты превышения допустимой концентрации в 2 раза, в 3,5 раза - заявила она

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В свою очередь губернатор Одесской области Максим Куцый заявил о том, что танкер скорее всего не уберут до 25 июня. Он отметил, что АМПУ должна будет продлить срок ликвидации крушения или объявить соответствующий тендер о проведении работ.

Честно говоря, на сегодняшний день я не вижу, чтобы стороны приближались к поставленной цели, - заявил Куцый. - Сегодня утром я разговаривал с министром инфраструктуры Владиславом Криклием и проинформировал о неспособности судовладельца убрать судно в установленный срок - сказал он

Думская

Думская

Ранее сообщалось о том, что в Одессе возле затонувшего танкера воздух загрязнен в 15 раз выше нормы.