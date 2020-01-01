Нардеп незаконно получил больше 700 тысяч компенсации за жилье

У экс-парламентария было собственное жилье в столице, хотя он скрыл этот факт чтобы получать компенсацию.

Народного депутата предыдущего созыва парламента обвиняют в злоупотреблении властью - а именно незаконном получении из госбюджета 738,74 тыс. грн компенсации за аренду жилья. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в понедельник, 22 июня.

Установлено, что в период с декабря 2014 года по октябрь 2018 года бывший народный избранник незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тыс. гривен компенсации за наем номера в гостинице Киев. Он снимал жилье якобы из-за того, что не имел собственного места проживания в столице.

"Однако следствием установлено, что у народного избранника было собственное жилье в столице и он сознательно скрыл этот факт", - сообщает пресс-служба САП.

На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт по ч.2 ст.364 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Агентство Интерфакс-Украина пишет, что речь идет об экс-министре промышленной политики Украины, народном депутате VIII созыва от фракции Оппозиционный блок Дмитрии Колесникове.

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