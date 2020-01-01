Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Волыни 20 человек заболели COVID-19 после посещения богослужений

Комментариев: 0
Все заболевшие являются членами религиозной общины, проводившей богослужения на 10 человек в жилых домах.
В Волынской области у 20 человек, посещавших совместные богослужения, подтвердили коронавирус
В Волынской области у 20 человек, посещавших совместные богослужения, подтвердили коронавирус

В Ратновском районе Волынской области коронавирус диагностировали у 20 человек, посещавших совместные богослужения на дому. Об этом заявила замглавы ОГА Татьяна Щербак на брифинге в понедельник, 22 июня.

"Больше всего людей заболели в Ратновском районе - 29 человек. Из них 20 человек были прихожанами одной из религиозных общин, которые осуществляли совместные богослужения в жилых домах по 10 человек", - сказала Щербак.

Согласно показателям, область не готова к очередному этапу ослабления карантина и есть все основания вводить дополнительные карантинные ограничения.

Напомним, что в больницах Закарпатья не хватает мест для больных COVID-19. Эпидемиологическая ситуация ухудшилась, поэтому увеличилось число людей, нуждающихся в госпитализации и реанимации.

Также сообщалось, что в МОЗ объяснили рекорд по COVID-19 на Львовщине. За минувшие сутки в регионе выявили 200 случаев коронавируса. Минздрав это объясняет результами очереди тестов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: религия, церковь, волынь, Волынская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь