На Волыни 20 человек заболели COVID-19 после посещения богослужений

Все заболевшие являются членами религиозной общины, проводившей богослужения на 10 человек в жилых домах.

В Волынской области у 20 человек, посещавших совместные богослужения, подтвердили коронавирус

В Ратновском районе Волынской области коронавирус диагностировали у 20 человек, посещавших совместные богослужения на дому. Об этом заявила замглавы ОГА Татьяна Щербак на брифинге в понедельник, 22 июня.

"Больше всего людей заболели в Ратновском районе - 29 человек. Из них 20 человек были прихожанами одной из религиозных общин, которые осуществляли совместные богослужения в жилых домах по 10 человек", - сказала Щербак.

Согласно показателям, область не готова к очередному этапу ослабления карантина и есть все основания вводить дополнительные карантинные ограничения.

Напомним, что в больницах Закарпатья не хватает мест для больных COVID-19. Эпидемиологическая ситуация ухудшилась, поэтому увеличилось число людей, нуждающихся в госпитализации и реанимации.

Также сообщалось, что в МОЗ объяснили рекорд по COVID-19 на Львовщине. За минувшие сутки в регионе выявили 200 случаев коронавируса. Минздрав это объясняет результами очереди тестов.

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