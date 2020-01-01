Украина начнет регистрировать рождения и смерти в Крыму

В Раду поданы законопроекты, которые урегулируют официальную процедуру для оккупированных территорий.

Украина будет официально признавать смерти и рождения в Крыму depositphotos.com

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта №3713 и №3714 о введении административной процедуры регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли в оккупированном Крыму.

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Как рассказала первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Дарья Свиридова, появление официальной процедуры регистрации рождений и смертей на оккупированных территориях необходимо для сохранения лояльности населения к украинскому государству.

Мы должны максимально способствовать, чтобы каждый гражданин Украины имел доступ к украинским документам и сохранял связь с государством, получал необходимую поддержку в будущем: социальные и административные услуги, возможность безвизовых путешествий и получение биометрического паспорта для выезда за границу, доступ к украинскому образованию и т.п, - заявила Свиридова.

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Она также отметила, что принятие этих законов является одной из мер противодействия демографической политики РФ на оккупированных территориях.

Сегодня Москва меняет демографический состав и национальную идентичность населения на полуострове, проводя принудительную натурализацию (паспортизацию). В то же время на полуостров переселили минимум несколько сотен тысяч россиян, преимущественно военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, увеличив таким образом лояльную к оккупационной власти часть населения, - отметила Свиридова.

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Тексты обоих законопроектов на сайте Верховной Рады пока отсутствуют, поэтому на данный момент не ясно, на основании чего Украина будет признавать рождения и смерти в Крыму – заявлений граждан, или документов оккупационной администрации.

Напомним, в Симферополе оккупанты отрепетировали парад с нарушениями карантина. Несмотря на угрожающие темпы распространения инфекции в Крыму и РФ, оккупанты проигнорировали защитные меры.