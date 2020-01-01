На Ровенской АЭС вспышка коронавируса
Из 24 заболевших COVID-19 работников АЭС на текущий момент один умер и четверо выздоровели.
На Ровенской АЭС медиками зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила администрация РАЭС.
При этом по состоянию на 10:00 среди работников электростанции зарегистрировано пять новых случаев заболевания.
Контактировавшие с больными находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей. В период 19-21 июня к семейным врачам с заболеванием ОРВИ обратились шесть работников электростанции.
Среди персонала РАЭС на работу из дома переведены 913 сотрудника, в отпусках находятся 1374.
Напомним, ранее после срабатывания автоматики был отключен от сети третий атомный блок Ровенской атомной электростанции мощностью 1000 МВт.
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