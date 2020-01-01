Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Ровенской АЭС вспышка коронавируса

Комментариев: 0
Из 24 заболевших COVID-19 работников АЭС на текущий момент один умер и четверо выздоровели.
Среди персонала РАЭС на работу из дома переведены 913 сотрудника
Среди персонала РАЭС на работу из дома переведены 913 сотрудника
rnpp.rv.ua
 
На Ровенской АЭС медиками зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила администрация РАЭС.
 
 
При этом по состоянию на 10:00 среди работников электростанции зарегистрировано пять новых случаев заболевания.
 
Контактировавшие с больными находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей. В период 19-21 июня к семейным врачам с заболеванием ОРВИ обратились шесть работников электростанции.
 
Среди персонала РАЭС на работу из дома переведены 913 сотрудника, в отпусках находятся 1374.
 
Напомним, ранее после срабатывания автоматики был отключен от сети третий атомный блок Ровенской атомной электростанции мощностью 1000 МВт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: эпидемия, АЭС, Ровенская область, Коронавирус, Ровенская АЭС, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь