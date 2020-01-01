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Затмение из космоса, Йода и ЛГБТ: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 22 июня 2020 года.
Модели-близнецы снялись в прозрачном белье
Модели-близнецы снялись в прозрачном белье
Instagram/popstantot

Cмотрите фотогалерею Затмение из космоса, Йода и ЛГБТ: фото дня

 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 22 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как Тайка Вайтити назвал Йоду своим ребенком, а Родину-мать украсили ЛГБТ-флагом.
 
В NASA показали тень на Земле во время затмения, а под Днепром археологи обнаружили старинный город.
 
Смотрите, как модели-близнецы снялись в прозрачном белье, а парализованная женщина в коляске стала моделью.
 
В Одессе у пляжа произошел разлив топлива в море, а в небе над Киевом заметили облако в форме гриба.
 
 

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Теги: археология, фото, загрязнение воды, ЛГБТ, Облака, смерч, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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