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Зеленский рассчитывает на "нормандию" в пандемию

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Президент заявил о необходимости встречи лидеров нормандского формата, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.
Президент отметил важность встречи
Президент отметил важность встречи
Пресс-служба президента Украины
 
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на встречу лидеров нормандского формата в ближайшее время, несмотря на пандемию. Об этом он заявил в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает Офиса президента.
 
 
"Мы обращались на Минской площадке с призывом прекращения огня. Сейчас гораздо больше важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией – в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно", - сказал президент.
 
Он напомнил, что на сегодня Киев изменил подход к Минскому процессу -  в украинскую делегацию ТКГ вошли люди, которые "не просто слушают и говорят, но и принимают решения". Зеленский подразумевает, в частности, вице-премьер-министра, заместителей министров и так далее.
 
"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в нормандской формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы все для этого делаем", - приводит пресс-служба слова главы государства.
 
Еще глава государства отметил, что Киев отправляет гуманитарные конвои в ОРДЛО и гуманитарные грузы от Красного Креста. Однако в оккупации не открывают доступ для большинства автомобилей представителей ОБСЕ.
 
"Тем не менее, мы все еще верим (в достижение мира дипломатическим путем – ред.).
 
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 1 июня заявил, что Россия не может быть возвращена в состав "Большой семерки", пока не произойдет полного восстановления территориальной целостности Украины. Мы благодарны за эту поддержку. Только всем миром надо давить на Россию, иначе результата не будет", - сказал президент в интервью.
 
Отметим, в то же время глава МИД Германии Хайко Маас сообщал, что встреча лидеров стран нормандской четверки пройдет после нормализации эпидемической ситуации. 

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Теги: донбасс, Владимир Зеленский, минские договоренности, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВасяизИваново    22.06.2020, 19:40
Оценка:  -2
ВасяизИваново
Я не Бандеровец, не Свидомый, не сторонник Майдана, но Укры, геть з вильной Украины это чудо в перьях, этого слабака из-за своей слабости разрушающего Украину. Я считаю, что вам нужен сильный лидер, да хоть Порошенко - на безрыбье и рак рыба!
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