Зеленский рассчитывает на "нормандию" в пандемию

Президент заявил о необходимости встречи лидеров нормандского формата, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на встречу лидеров нормандского формата в ближайшее время, несмотря на пандемию. Об этом он заявил в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает Офиса президента.

"Мы обращались на Минской площадке с призывом прекращения огня. Сейчас гораздо больше важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией – в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно", - сказал президент.

Он напомнил, что на сегодня Киев изменил подход к Минскому процессу - в украинскую делегацию ТКГ вошли люди, которые "не просто слушают и говорят, но и принимают решения". Зеленский подразумевает, в частности, вице-премьер-министра, заместителей министров и так далее.

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в нормандской формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы все для этого делаем", - приводит пресс-служба слова главы государства.

Еще глава государства отметил, что Киев отправляет гуманитарные конвои в ОРДЛО и гуманитарные грузы от Красного Креста. Однако в оккупации не открывают доступ для большинства автомобилей представителей ОБСЕ.

"Тем не менее, мы все еще верим (в достижение мира дипломатическим путем – ред.).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 1 июня заявил, что Россия не может быть возвращена в состав "Большой семерки", пока не произойдет полного восстановления территориальной целостности Украины. Мы благодарны за эту поддержку. Только всем миром надо давить на Россию, иначе результата не будет", - сказал президент в интервью.

Отметим, в то же время глава МИД Германии Хайко Маас сообщал , что встреча лидеров стран нормандской четверки пройдет после нормализации эпидемической ситуации.

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