Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский не считает политическим преследованием дела против Порошенко

Комментариев: 2
Бывшего президента "не было слышно за полгода до выборов", а теперь он устраивает "политический театр", считает Зеленский.
Зеленский о политических преследованиях: Я этим не занимаюсь
Зеленский о политических преследованиях: Я этим не занимаюсь
Офис президента

Бывший президент Петр Порошенко хочет представить себя жертвой перед выборам, считает его преемник Владимир Зеленский. Так он прокомментировал канадскому изданию The Globe and Mail вопрос о делах против Порошенко. Полный текст интервью опубликован в понедельник, 22 июня, на сайте президента.

"Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов. Народ Украины выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом. Мне кажется, что Петру Алексеевичу того ответа мало. У нас на носу местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования", - сказал Зеленский.

Он считает, что большинство людей в Украине понимают, что "все это похоже на политический театр".

"Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что это он просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала ни за какие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят. Я ничего не видел, кроме этой последней истории, они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь", - сказал Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе суд отложил рассмотрение ходатайства о мере пресечения Порошенко по делу о назначении замглавы внешней разведки на 1 июля.
 
Также стало известно, что Офис генпрокурора закрыл три дела против экс-президента. При этом он все еще фигурирует в 20 производствах.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Порошенко, местные выборы, преследование, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    22.06.2020, 20:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну как можно так нагло врать?! Вот что значит хуцпа.
Брюква_и_Клюква    22.06.2020, 19:47
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Какие реформы происходят, Бубочка? Где 500 000 рабочих мест? Где ЗП врачам $4000? Единственная твоя "реформа" - зеленые тарифы на газ - теперь зебилы будут платить вдвое больше. И про "мир в его глазах не забудь", полшестой.
tamarakoren    22.06.2020, 19:29
Оценка:  +6
tamarakoren
Бред сивой кобылы! Вот уже...узкопрофильный!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь