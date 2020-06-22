Зеленский не считает политическим преследованием дела против Порошенко

Бывшего президента "не было слышно за полгода до выборов", а теперь он устраивает "политический театр", считает Зеленский.

Бывший президент Петр Порошенко хочет представить себя жертвой перед выборам, считает его преемник Владимир Зеленский. Так он прокомментировал канадскому изданию The Globe and Mail вопрос о делах против Порошенко. Полный текст интервью опубликован в понедельник, 22 июня, на сайте президента.

"Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов. Народ Украины выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом. Мне кажется, что Петру Алексеевичу того ответа мало. У нас на носу местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования", - сказал Зеленский.

Он считает, что большинство людей в Украине понимают, что "все это похоже на политический театр".

"Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что это он просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала ни за какие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят. Я ничего не видел, кроме этой последней истории, они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь", - сказал Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе суд отложил рассмотрение ходатайства о мере пресечения Порошенко по делу о назначении замглавы внешней разведки на 1 июля.

Также стало известно, что Офис генпрокурора закрыл три дела против экс-президента. При этом он все еще фигурирует в 20 производствах.

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