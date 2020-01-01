Харьковский стыд. Блокирование пациента с COVID

Представители чернобыльских организаций протестовали против открытия диспансера радиационной защиты в Харькове для приема больных COVID-19 и не пускали в диспансер тяжело больного пациента.

Четыре месяца Украина борется с коронавирусом. Казалось бы, история, когда люди в Новых Санжарах Полтавской области не пускали на обсервацию украинцев из Китая, осталась в далеком прошлом. Но нет, в Украине появились еще одни Новые Санжары. В Харькове. Люди пытались не пустить в больницу пациента с коронавирусом, который находился в тяжелом состоянии и нуждался в искусственной вентиляции легких. Полиции пришлось силой пробивать дорогу скорой помощи с больным внутри.

Корреспондент.net собирал информацию о харьковском позоре.

Больница для чернобыльцев

Харьковский областной диспансер радиационной защиты изначально был определен, как один из опорных для приема больных с коронавирусом. Но когда туда попытались завести пациента с Covidначались протесты и столкновения с полицией.

С самого утра здание больницы пикетировали чернобыльцы, которые лечатся в диспансере. Они даже попытались не пустить машину скорой помощи, которая привезла первого пациента с COVID, заблокировали въезд и ложились на дорогу. Полицейским пришлось демонтировать ворота, чтобы скорая смогла доставить больного.

В результате потасовки между правоохранителями и чернобыльцами пострадали двое 24-летних оперуполномоченных. Предварительно, один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой — ушиб голени.

Правоохранители открыли сразу три уголовных производства.

Мест не хватает

Советница главы Харьковской облгосадминистрации Наталья Попова сообщила, что пациент, доставленный в диспансер, находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он был переведен из Харьковской областной инфекционной больницы, где не осталось свободных койко-мест.

“Это пациент из реанимации областной инфекционной больницы. Там отделение, рассчитанное на шесть коек, сначала расширили до 12, а теперь уже не хватает мест. Это 13-й пациент оттуда”, — заявила Попова.

Всего в медучреждении сейчас уже лечат четырех человек с коронавирусом.

Боятся за себя

Чернобыльцы выступили против лечения больных с коронавирусом в диспансере, потому что считают это нарушением прав тех, кто пострадал в результате аварии на Чернобыльской АЭС. По словам людей, которые представились участниками общественной организации Союз Чернобыль Украины, уже сейчас из диспансера якобы выписывают больных, в том числе и в тяжелом состоянии.

Чернобыльцы даже рассматривают возможность голодовки.

В то же время Hromadske передает, что активисты против того, чтобы диспансер принимал людей с коронавирусом, потому что это подвергает опасности других.

"Они не хотят, чтобы пациенты с подозрением на коронавирус здесь находились, потому что сами здесь лечатся. Хотя это два разных корпуса, они между собой разделены. Там специальные двери, пленка, есть средства индивидуальной защиты на миллион гривень. Инфекционисты все подготовили", - говорит советник председателя ОГА Наталья Попова.

Журналистка Татьяна Доцяк, которая присутствовала на месте инцидента, отмечает, что диспансер три месяца готовили к тому, чтобы принимать больных с коронавирусом, а тут вдруг чернобыльцы опомнились.

“Волонтеры и государство вложили миллионы. Молчали чернобыльцы, молчали врачи. И вдруг, когда инфекционки захлебывается - большинство врачей в диспансере отказываются работать, чернобыльцы блокируют скорые, мол, это их больница. В советские времена, говорят, такого не было. Действительно, в советские времена каждый, кто блокировал бы скорую с больным чернобыльцем, требующем немедленной помощи, уже был бы за решеткой – вот это было время, правда, любители совка?”, - отмечает Доцяк.