Зеленский отказался ехать на парад в Москву
Официального приглашения из Кремля не поступало, но оно в любом случае было бы проигнорировано, заверил украинский президент.
Президент Владимир Зеленский не поехал бы в Москву на парад по случаю 75-летия победы над фашизмом, даже если бы его пригласили. Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail.
"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - сказал он.
Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приглашения для участия в московском военном параде отправлялись главам стран СНГ, в работе которого Украина практически не участвует.
Кроме того, в Кремле учитывали готовность приглашаемых глав государств к визиту в Москву, отметил спикер президента РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о Второй мировой могут негативно сказаться на отношениях между странами.
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