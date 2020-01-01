Зеленский отказался ехать на парад в Москву

Официального приглашения из Кремля не поступало, но оно в любом случае было бы проигнорировано, заверил украинский президент.

В Кремле учли неготовность Зеленского к визиту в Москву facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не поехал бы в Москву на парад по случаю 75-летия победы над фашизмом, даже если бы его пригласили. Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - сказал он.

Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приглашения для участия в московском военном параде отправлялись главам стран СНГ, в работе которого Украина практически не участвует.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о Второй мировой могут негативно сказаться на отношениях между странами.

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