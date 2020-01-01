Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский отказался ехать на парад в Москву

Комментариев: 0
Официального приглашения из Кремля не поступало, но оно в любом случае было бы проигнорировано, заверил украинский президент.
В Кремле учли неготовность Зеленского к визиту в Москву
В Кремле учли неготовность Зеленского к визиту в Москву
facebook.com/president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский не поехал бы в Москву на парад по случаю 75-летия победы над фашизмом, даже если бы его пригласили. Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail.
 
"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - сказал он.
 
Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приглашения для участия в московском военном параде отправлялись главам стран СНГ, в работе которого Украина практически не участвует. 
 
Кроме того, в Кремле учитывали готовность приглашаемых глав государств к визиту в Москву, отметил спикер президента РФ.
 
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о Второй мировой могут негативно сказаться на отношениях между странами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-Россия, парад, интервью, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь