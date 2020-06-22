Эстонская компания поможет защитить от хакеров украинские госорганы

Зарубежная компания поможет украинским коллегам в разработке и вводе в эксплуатацию специальных программ.

Минцифры будет совершенствовать уровень кибербезопасности в учреждениях государственного сектора совместно с Эстонской Академией электронного управления (eGA). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 22 июня.

"Особый фокус - на повышении способности государственных органов по оценке безопасности своих информационных систем и на внедрении необходимых процедур тестирования на безопасность", - сказано в сообщении.

В Минцифры отмечают, что эстонская компания будет помогать украинским коллегам в разработке, вводе в эксплуатацию и проведении тестов на безопасность и в обучении руководителей для улучшения понимания ими необходимости таких тестов.

Во время проекта отобранные органы государственной власти проведут одноразовые тестирования критически важных систем. По результатам тестов владельцы таких систем смогут принять надлежащие меры для предотвращения реальным кибератакам.

eGA - некоммерческая консалтинговая организация. С 2002 года наладила сотрудничество с организациями из более чем 130 стран и провела обучение для более 4500 должностных лиц.

С 2012 года Академия электронного управления помогает развивать сферу электронного управления в Украине и проводит форумы для IT-директоров.

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