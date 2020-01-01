Во Львовской области возобновляются пассажирские автоперевозки

Работа общественного транспорта во Львовской области возобновляется, несмотря на рост заболеваемости COVID-19.

Разрешению возобновить работу во Львовской области предшествовали протесты автоперевозчиков кадр из видео

Львовская облгосадминистрация разрешила возобновить пригородные и межрайонные автоперевозки. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила облгосадминистрация.

"Сегодня комиссия разрешила работу общественного транспорта. Ведь тысячи людей ежедневно из области едут на работу во Львов, это вызывает значительное скопление людей, порождает функционирования нелегальных перевозок. Чем большее количество общественного транспорта - тем меньше скопления людей", - пояснил губернатор Максим Козицкий.

При этом областная комиссия по чрезвычайным ситуациям сформировала особые правила перевозок: количество пассажиров не может превышает количество мест для сидения. Кроме того, пассажирам запрещено находиться в общественном транспорте без масок или респираторов.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов по итогам поездки во Львовскую область отметил, что местным чиновникам грозит увольнение из-за высоких показателей области по заболеваемости коронавирусом.

Он уточнил, что речь идет о замене руководства департамента здравоохранения.

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