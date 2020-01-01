Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский выступил за пересмотр долгов в мире

Комментариев: 0
Без снижения долговой нагрузки на развивающиеся страны мир ждет глобальный экономический кризис, полагает президент.
Долговые обязательства стран нуждаются в пересмотре из-за пандемии, подчеркнул Зеленский
Долговые обязательства стран нуждаются в пересмотре из-за пандемии, подчеркнул Зеленский
president.gov.ua
 
Пандемия коронавируса изменила мир и все страны должны на это отреагировать. Такое мнение выразил президент Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail, сообщил в понедельник, 22 июня, офис президента.
 
"Надо менять приоритеты, прекратить все войны, все средства и технологии должны быть направлены на здравоохранение, на медицину, климатические проблемы", - сказал он.
 
По мнению президента, снижение долговой нагрузки на развивающиеся страны, к которым относится и Украина, позволит избежать глобального кризиса.
 
"Надо пересмотреть систему долгов. Сейчас всем странам будет очень трудно, если мы этого не сделаем. И по всему миру начнется сильнейший экономический кризис", – заявил Зеленский.
 
Напомним, 3 июня во время командировки президента Владимира Зеленского в Хмельницкую область бизнес пожаловался ему на невозможность реструктуризировать кредиты в Укрэксимбанке. 
 
Глава государства публично позвонил главе банка Евгению Мецгеру и попросил принять меры для решения вопроса – заявив, что сейчас у бизнеса нет денег платить по кредитам из-за коронавируса. 
 
После этого наблюдательный совет Укрэксимбанка заявил, что эффективность работы правления банка не является подконтрольной политическим органам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: глобальный экономический кризис, долги, госдолг, Владимир Зеленский, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь