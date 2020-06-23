На Прикарпатье и Буковине из-за повадка затоплены девять районов

В Черновицкой области поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусницы, размыты автодороги и подтоплены мосты. В Выжницком районе частично разрушена дамба. Местных жителей предупреждают о возможном отселении из опасной зоны.

Из-за непогоды в двух областях Украины разрушены дамбы, дороги и мосты МВД

В Черновицкой и Ивано-Франковской областях ливни спровоцировали сильные наводнения. Реки вышли из берегов и затопили домохозяйства, а селевые потоки уничтожили десятки дорог и мостов. Из-за резкого ухудшения погодных условий в двух областях введены чрезвычайные меры безопасности. Об этом, в понедельник, 22 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

Через різке погіршення погодних умов на Прикарпатті та Буковині мною введено надзвичайні заходи безпеки. На 19:00 фіксуємо затоплення у 9 районах. Для боротьби з негодою залучено сотні рятувальників і поліцейських.Організовано евакуацію, працює опер. штаб https://t.co/hy2YFMKHzC pic.twitter.com/bEjYIfW7TZ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 22, 2020

"Из-за резкого ухудшения погодных условий на Прикарпатье и Буковине мной введены чрезвычайные меры безопасности. На 19.00 фиксируем затопления в 9 районах. Для борьбы с непогодой привлечено сотни спасателей и полицейских. Организовано эвакуацию, работает оперативный штаб", - написал глава МВД.

В пресс-службе МВД уточняют, что в горных реках уровень воды поднялся до двух метров. В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств.

"Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организовано круглосуточную работу штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства", - цитирует пресс-служба главу МВД.

По словам главы МВД, на этот момент организовано объездные пути аварийных участков.

"Ситуация меняется каждую минуту, полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас - ситуация контролируемая", - отметил министр.

В ведомстве подчеркивают, что в ликвидации последствий стихии задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники.

Ранее один человек погиб и один числится без вести пропавшим в результате наводнения. Затопление произошло в западной части Моравско-силезского края на северо-востоке Чехии.

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