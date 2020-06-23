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На Прикарпатье и Буковине из-за повадка затоплены девять районов

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В Черновицкой области поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусницы, размыты автодороги и подтоплены мосты. В Выжницком районе частично разрушена дамба. Местных жителей предупреждают о возможном отселении из опасной зоны.
Из-за непогоды в двух областях Украины разрушены дамбы, дороги и мосты
Из-за непогоды в двух областях Украины разрушены дамбы, дороги и мосты
МВД

В Черновицкой и Ивано-Франковской областях ливни спровоцировали сильные наводнения. Реки вышли из берегов и затопили домохозяйства, а селевые потоки уничтожили десятки дорог и мостов. Из-за резкого ухудшения погодных условий в двух областях введены чрезвычайные меры безопасности. Об этом, в понедельник, 22 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter. 

"Из-за резкого ухудшения погодных условий на Прикарпатье и Буковине мной введены чрезвычайные меры безопасности. На 19.00 фиксируем затопления в 9 районах. Для борьбы с непогодой привлечено сотни спасателей и полицейских. Организовано эвакуацию, работает оперативный штаб", - написал глава МВД.

В пресс-службе МВД уточняют, что в горных реках уровень воды поднялся до двух метров. В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств.

"Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организовано круглосуточную работу штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства", - цитирует пресс-служба главу МВД.

По словам главы МВД, на этот момент организовано объездные пути аварийных участков.

"Ситуация меняется каждую минуту, полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас - ситуация контролируемая", - отметил министр.

В ведомстве подчеркивают, что в ликвидации последствий стихии задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники.

 

 

Ранее один человек погиб и один числится без вести пропавшим в результате наводнения. Затопление произошло в западной части Моравско-силезского края на северо-востоке Чехии. 

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Теги: наводнение, Буковина, Прикарпатье, паводок, Аваков, спасатель, Черновицкая область, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rikstal    23.06.2020, 01:20
Оценка:  0
Rikstal
Бигмир как всегда демонстрирует неграмотность своих редакторов:: наводнее они объясняют нехорошим поведением реки - повадка у нее такая!!!
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