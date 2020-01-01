Украинцев научат отличать факты от фейков

Некоторые СМИ злоупотребляют своими возможностями, перекручивают факты и манипулируют сознанием, считает министр культуры.

Министерство культуры и информационной политики запустит проект о медиаграмотности. По замыслу чиновников, он научит потребителей медиа контента отличать фейки от правдивой информации, и начать мыслить критически. Об этом, в понедельник, 22 июня, сообщил министр культуры Александр Ткаченко в эфире телепрограммы Свобода слова на канале ICTV.

"Меня настораживают много вещей, которые связаны с малокультурной информационной деятельностью некоторых средств массовой информации: злоупотребление, перекручивание фактов, фейки, манипуляционные вещи. В этом году мы начнем разговор о медиаграмотности", - отметил министр.

По словам Ткаченко, оградить украинского зрителя от подобной информации - невозможно, а вот научить отличать правду от манипуляции - возможно.

"Ведь, чтобы мы не делали, как бы ни воевали, если мы сами не сможем потреблять тот продукт, который со всех сторон на нас лезет, ничто нас не защитит от потребления этого продукта", - добавил министр.

Также, министр считает, что к дискуссиям о качественном меди контенте должны подключится ученые и в меньшей мере политики.

"Дискутировать должны ученые, должны люди, которые имеют непосредственное отношение к культуре и гораздо в меньшей степени политики. Потому что, то что будут делать политики с одной стороны, с другой - они будут пытаться взять для себя электорат, расшатывать ситуацию", - отметил министр.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поставил под сомнение целесообразность запрета к показу ряда российских фильмов на территории Украины.

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