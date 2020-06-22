Изнасилование в Кагарлыке: следствие изменило квалификацию преступления
Следствие изменило квалификацию преступления по делу полицейских из Кагарлыка - Сергея Сулимы и Николая Кузива. Сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц. Об этом, в понедельник, 22 июня, сообщает Громадське радио.
"365 статью переквалифицировали на 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", - отметил прокурор по делу Валерий Смирнов.
Он уточнил, что превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа исчезло из квалификации.
Смирнов добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, но большинство еще проводят.
Ранее против сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке Киевской области, подозреваемых в пытках женщины, Офис генпрокурора открыл новые дела.
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