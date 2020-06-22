Изнасилование в Кагарлыке: следствие изменило квалификацию преступления

Бывшим полицейским, подозреваемым в деле об изнасиловании в Кагарлыке, изменили статьи, которые им инкриминируют.

Подозреваемые в изнасиловании женщины в Кагарлыке HROMADSKE

Следствие изменило квалификацию преступления по делу полицейских из Кагарлыка - Сергея Сулимы и Николая Кузива. Сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц. Об этом, в понедельник, 22 июня, сообщает Громадське радио.

"365 статью переквалифицировали на 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", - отметил прокурор по делу Валерий Смирнов.

Он уточнил, что превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа исчезло из квалификации.

Смирнов добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, но большинство еще проводят.

Ранее против сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке Киевской области, подозреваемых в пытках женщины, Офис генпрокурора открыл новые дела.

Как писал Корреспондент, штат Кагарлыкского отдела полиции был сокращен полностью в связи с историей об изнасиловании.

Как известно, правоохранители в отделении полиции несколько раз изнасиловали девушку , которую вызвали в качестве свидетеля.

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