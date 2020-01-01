На Закарпатье ужесточают карантин

В области введут "время для пенсионеров". Власти просят обслуживать и принимать их в определенные часы - с 11 до 13, но не в другое время.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской ОГА отменила ослабление карантина в области. Некоторые ограничения начнут действовать уже с 23 июня. Об этом, в понедельник, 22 июня, сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра общественного здоровья.

Так, начиная с с 00.00 23 июня начали работать КПП на Яблунецком и Абранском перевалах.

Также, изменится режим работы местных органов исполнительной власти и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти.

Уже с 25 июня будет запрещено учреждениям здравоохранения проведение плановой госпитализации. Разрешено, в частности, оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным; оказание неотложной помощи, оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В выходные и праздничные дни в области запретят регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщениях.

Ранее сообщалось, что больницы Закарпатья, принимающие больных коронавирусом, переполнены. Такая ситуация наблюдается не только в областном центре, но и по всей области, особенно в Хустском, Иршавском и Свалявском районах, больницы в которых также переполнены.

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