22 июня в Украине: потоп на юго-западе и подешевевший газ

Подборка главных событий за минувшие сутки.

Затопленные села, протесты в Харькове и уменьшение июньской цены на голубое топливо. Чем ознаменовалось 22 июня в Украине? Мы собрали важные новости вчерашнего дня.

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Из-за дождей ушли под воду регионы

Ливни на Прикарпатье и Буковине привели к подтоплениям. Так, под воду ушли населенные пункты в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Затопленными оказались улицы, дома, поля и огороды. Потоками смыло мосты и дороги. В регионах ввели чрезвычайный режим из-за паводков.

Блокада больницы из-за коронавируса

Жители Харькова устроили протест против того, чтобы в местном диспансере для чернобыльцев принимали коронавирусных больных. Организаторами акции протеста выступили ликвидаторы Чернобыльской катастрофы. Они утверждают, что их лечебница не приспособлена для приема пациентов с коронавирусом. Люди заблокировали подъезды и подрались с полицией, пострадали оперативники. В результате было открыто три уголовных дела относительно зачинщиков конфликта.

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Газ для населения подешевеет

Оптовая стоимость голубого топлива для украинцев в июне 2020 года составит 2,142 грн за кубометр. Об этом заявил Нафтогаз. Это на 5,9% меньше, чем в мае, когда куб газа обходился в 2,276 грн. Нормы потребления энергоресурса для домохозяйств без счетчиков пока останутся прежними.

Правила карантина изменились

Правительство подкорректировало постановление, которым до 31 июля продлило период ограничений. В итоге документ запрещает работать лишь оздоровительным лагерям и прочим учреждениям для детей. Заведениям общепита, ТРЦ, отелям, культурно-развлекательным и базам отдыха разрешили работать.

Ранее мы писали о том, что в Волынской области усилили карантин.