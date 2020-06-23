Коронавирус в Украине: Заболели 833 человека
За последние сутки коронавирус в Украине был зафиксирован у 833 человек. Этот показатель больше на 152 случая по сравнению с вчерашним днем.
Об этом сообщает СНБО во вторник, 23 июня.
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Также увеличилось суточное число погибших. За последние сутки умерли 23 человека, днем ранее - 10. При этом стало больше число выздоровевших. Сегодня - 314, вчера - 133
За все время эпидемии в Украине коронавирусом заболели 38 074 человек, погибли 1035, 16 956 вылечились.
Статистика заболеваемости по областям на 23 июня
- Винницкая область - 1690
- Волынская область - 1894
- Днепропетровская область - 1049
- Донецкая область - 368
- Житомирская область - 1295
- Закарпатская область - 2291
- Запорожская область - 555
- Ивано-Франковская область - 2091
- Кировоградская область - 631
- Киев - 4429
- Киевская область - 2285
- Львовская область - 4220
- Луганская область - 73
- Николаевская область - 366
- Одесская область - 1333
- Полтавская область - 296
- Ровенская область - 3038
- Сумская область - 263
- Тернопольская область - 1744
- Харьковская область - 1844
- Херсонская область - 188
- Хмельницкая область - 622
- Черновицкая область - 4419
- Черкасская область - 605
- Черниговская область - 485
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Напомним, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 июля. Власти регионов смогут сами вводить дополнительные ограничения при необходимости.