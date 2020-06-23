Коронавирус в Украине: Заболели 833 человека

Всего в стране зафиксировано 38 074 случая коронавируса.

За последние сутки коронавирус в Украине был зафиксирован у 833 человек. Этот показатель больше на 152 случая по сравнению с вчерашним днем.

Об этом сообщает СНБО во вторник, 23 июня.

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Также увеличилось суточное число погибших. За последние сутки умерли 23 человека, днем ранее - 10. При этом стало больше число выздоровевших. Сегодня - 314, вчера - 133

За все время эпидемии в Украине коронавирусом заболели 38 074 человек, погибли 1035, 16 956 вылечились.

Иллюстративное фото Скриншот

Статистика заболеваемости по областям на 23 июня

Винницкая область - 1690

Волынская область - 1894

Днепропетровская область - 1049

Донецкая область - 368

Житомирская область - 1295

Закарпатская область - 2291

Запорожская область - 555

Ивано-Франковская область - 2091

Кировоградская область - 631

Киев - 4429

Киевская область - 2285

Львовская область - 4220

Луганская область - 73

Николаевская область - 366

Одесская область - 1333

Полтавская область - 296

Ровенская область - 3038

Сумская область - 263

Тернопольская область - 1744

Харьковская область - 1844

Херсонская область - 188

Хмельницкая область - 622

Черновицкая область - 4419

Черкасская область - 605

Черниговская область - 485

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Напомним, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 июля. Власти регионов смогут сами вводить дополнительные ограничения при необходимости.