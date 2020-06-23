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Коронавирус в Украине: Заболели 833 человека

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Всего в стране зафиксировано 38 074 случая коронавируса.
Коронавирус в Украине 23 июня: Заболели 833 человека
Коронавирус в Украине 23 июня: Заболели 833 человека
EPA/UPG

За последние сутки коронавирус в Украине был зафиксирован у 833 человек. Этот показатель больше на 152 случая по сравнению с вчерашним днем.

Об этом сообщает СНБО во вторник, 23 июня. 

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Также увеличилось суточное число погибших. За последние сутки умерли 23 человека, днем ранее - 10. При этом стало больше число выздоровевших. Сегодня - 314, вчера - 133

За все время эпидемии в Украине коронавирусом заболели 38 074 человек, погибли 1035, 16 956 вылечились.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Скриншот

Статистика заболеваемости по областям на 23 июня

  • Винницкая область - 1690
  • Волынская область - 1894
  • Днепропетровская область - 1049
  • Донецкая область - 368
  • Житомирская область - 1295
  • Закарпатская область - 2291
  • Запорожская область - 555
  • Ивано-Франковская область - 2091
  • Кировоградская область - 631
  • Киев - 4429
  • Киевская область - 2285
  • Львовская область - 4220
  • Луганская область - 73
  • Николаевская область - 366
  • Одесская область - 1333
  • Полтавская область - 296
  • Ровенская область - 3038
  • Сумская область - 263
  • Тернопольская область - 1744
  • Харьковская область - 1844
  • Херсонская область - 188
  • Хмельницкая область - 622
  • Черновицкая область - 4419
  • Черкасская область - 605
  • Черниговская область - 485

 

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Напомним, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 июля. Власти регионов смогут сами вводить дополнительные ограничения при необходимости.

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Теги: Украина, коронавирус
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Комментариев (1)
Ribikip    23.06.2020, 10:38
Оценка:  0
Ribikip
Давайте ещё озвучивать как в кишечнике бактерии пищу переваривают, или как кровяные тельца поглашают бактерии - будем это снимать на камеру и всех вокруг кто будет ходить без серьги в носу и не будет говорить "ку" бить дубинками и садить в тюрьму.
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