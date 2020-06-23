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Зеленский пообещал добиться “нормандской встречи” до конца пандемии

Комментариев: 1
Президент отметил, что украинская сторона настаивает на встрече в ближайшие месяцы.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина добьется проведения "нормандского саммита" до окончания пандемии коронавируса. 

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Об этом он заявил в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в нормандской формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере мы все для этого делаем, - сказал Зеленский.

По словам президент отметил, что украинская сторона в условиях пандемии поднимала на переговорах минской ТКГ вопрос о прекращении огня на Донбассе. Сейчас консультации продолжаются.

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В ходе интервью глава государства отметил, что верит в достижение мира на Донбассе дипломатическим путем. Вместе с тем, он убежден, что другие страны мира должны оказывать давление на Россию, иначе результата не будет.

Напомним, Зеленский не считает политическим преследованием дела против Порошенко. Бывшего президента "не было слышно за полгода до выборов", а теперь он устраивает "политический театр", считает Зеленский.

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Теги: Зеленский, президент, нормандская встреча, пандемия
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Комментариев (1)
Woodbrother    23.06.2020, 10:15
Оценка:  0
Woodbrother
Зачем нужна эта встреча ? Поганая на россия выполнять минские соглашения не собирается вообще.
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