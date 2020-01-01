Украинские бойцы уничтожили двух противников – ООС

В понедельник, 22 июня, в зоне боевых действий оппоненты 16 раз открывали огонь.

За текущие сутки украинская сторона не пострадала depositphotos.com

В течение минувших суток российские боевики нарушили режим тишины и Минские договоренности. Вследствии обстрелов был ранен украинский военный.

Читай также: Десять раз открывали огонь: в штабе ООС сообщили о пострадавших

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

По данным ООС, противник применил запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

Боевики обстреляли, в частности, украинские позиции в зоне Орехового, Попасной, Хутора Вольного, Новозвановки, Новотошковского, Катериновки и Новгородского, Павлополя, Новомихайловки, Марьинки и Старогнатовки. Возле Широкиного был открыт огонь по опорным пунктам Объединенных сил из противотанковых ракетных комплексов “Корнет“ калибра 152 мм. Устройство попало в наблюдательную камеру СММ ОБСЕ и повредило ее.

Читай также: ВСУ уничтожили огневую точку боевиков из квадрокоптера: видео

Украинские бойцы, в свою очередь, нанесли ответный удар. Они ликвидировали двух оппонентов, еще троих ранили.

По данным разведки, за текущие сутки активности со стороны противников проявлено не было. Потерь на украинской стороне не зафиксировали.

Напомним, ранее мы писали о том, что боевики на Донбассе устроили кровавые бои.