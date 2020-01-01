В Мукачево стреляли из автоматов в жилом квартале

Полиция подозревает, что это было покушение на убийство.

В Мукачево Закарпатской области возле многоквартирного дома открыли стрельбу из автоматов.

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Об этом пишет издание Mukachevo.net.

Отмечается, что вечером понедельника, 22 июня, около 22:00, на улице Верди в Мукачеве группа неизвестных открыла стрельбу вблизи многоквартирного дома из автоматического оружия. Предварительно известно, что полиция подозревает покушение на убийство.

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По данным полиции, стрелки передвигались на Jeep Grand Cherokee с иностранными номерами, темно-зеленого цвета. Особые приметы стрелка - мужчина лет под 60, есть усы.

На месте происшествия нашли 7 гильз калибра 5.45. Полиция опрашивает очевидцев происшествия, а также ищет преступников.

Напомним, правоохранитель в Одессе стрелял, чтоб усмирить участников конфликта. Оперативник хотел успокоить конфликтующих, но сам попал под раздачу и вынужден был применить оружие.