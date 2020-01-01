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Известно, когда дети пойдут в школу в 2020 году

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По словам и о министра образования Украины, в Кабмине все еще нет окончательного решения по началу нового учебного года 2020/2021.
Иллюстративное фото / Дети в 2020 году должны пойти в школу 1 сентября
Иллюстративное фото / Дети в 2020 году должны пойти в школу 1 сентября
depositphotos.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Любомира Мандзий рассказала, когда может начаться новый учебный год. По ее словам, дата зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом и о министра рассказала в интервью РБК

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Людмила Мандзий напомнила, что адаптивный карантин в стране продлен до 31 июля, а первоочередной задачей МОН сейчас является проведение ВНО и вступительной кампании. 

Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение. Живого общения никто не отменял. В том и суть школы - подчеркнул и о министра

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Людмила Мандзий отметила, что в министерстве готовятся специальные протоколы, которые будут предусматривать базовые меры безопасности в школах и ВУЗах.

Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября - подытожила Мандзий

Людмила Мандзий
Людмила Мандзий
МОН

Ранее сообщалось о том, что детям временно оккупированных территорий упростили поступление в ВУЗы.

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Теги: Украина, ВНО, поступление, учебный год, 2020
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