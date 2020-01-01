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В МОЗ пояснили, на сколько человек можно играть свадьбы

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По словам министра МОЗ, свадьбы на 50 человек запрещены.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Главу МОЗ Максима Степанова спросили, можно ли проводить свадьбы на 50 человек в закрытых помещениях с установленной вентиляцией и при соблюдении карантинных ограничений. Главный медик страны ответил во время очередного брифинга во вторник, 23 июня.

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“Нет. Свадьбы на 50 человек проводить запрещено в соответствии с действующими на сегодняшний день правилами. Подобные мероприятия можно организовывать только на 10 человек“ - отметил Максим Степанов.

Ранее в МОЗ рассказали, можно ли украинцам праздновать свадьбы в ресторанах.

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Теги: Украина, коронавирус, МОЗ, свадьба
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