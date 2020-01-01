Львовская область установила антирекорд: 240 случаев COVID-19 за сутки

Появилась свежая статистика.

Львовская область установила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Лабораторные центры области за минувшие сутки провели 1146 ПЦР-тестов, из которых 240 - положительные. Это самое большое количество новых случаев в регионе за все время пандемии.

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Об этом сообщает официальный телеграм-канал "Львов VS коронавирус".

Также известно, что по состоянию на 08:00 23 июня во Львове и области уже 4220 подтвержденных случаев COVID-19.

Статистика Телеграм/Львов VS коронавирус

Ситуацию также прокомментировал врач-инфекционист Львовской клинической инфекционной больницы Игорь Берник. На своей странице в Facebook он сообщил, что с начала пандемии в регионе от болезни умерло 117 человек.

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По состоянию на утро вторника, 23 июня, в инфекционной больнице Львова находится 192 пациента, из них - 133 с подтвержденным Covid-19, среди которых 21 медицинский работник. Состояние больных в отделениях преимущественно тяжелое. Между тем, все они получают медицинскую помощь. В отделении интенсивной терапии - 7 больных. На ИВЛ находится - 2 пациента в возрасте 66 лет и 72 года, в тяжелом состоянии, с осложнениями основного заболевания и сопутствующими болезнями. Больным проводится комплекс диагностических и лечебных мероприятий.

Напомним, в МОЗ пояснили, на сколько человек можно играть свадьбы. По словам министра МОЗ, свадьбы на 50 человек запрещены.