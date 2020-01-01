Как выехать на отдых за границу из Украины в 2020 году
В МОЗ рассказали, что украинцы могут планировать отпуск за границей в 2020 году. У многих стран открыты границы, например, в Албании, США. Недавно открыла въезд и Турция. Однако, по прилету туристам нужно будет сдать тест на коронавирус.
Важно: О выезде государственным органам сообщать не обязательно. При этом желательно зарегистрироваться в системе Друг
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Перед путешествием рекомендуется проверить условия въезда конкретной страны, а также ее ограничения и рекомендации. Если вы путешествуете на авто, обязательно оформляйте страховку и “зеленую карту“ на авто.
При планировании путешествия можно воспользоваться интерактивной картой МИД.
Путешествие во время пандемии 2020: Что нужно знать
- Убедитесь в безопасности путешествия. Свяжитесь с авиакомпанией или туристической фирмой и уточните актуальное состояние карантина.
- Параллельно свяжитесь с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие, а также с представительством этого государства в Украине.
- Максимально позаботьтесь о собственной безопасности. Тщательно изучите условия вашего страхового полиса. Убедитесь, что он покрывает потери, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе, инфицирования коронавирусом.
- Позаботьтесь о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации.
- Позаботьтесь о своем здоровье. Возьмите с собой необходимые лично вам медицинские препараты “с запасом“ - на случай вынужденной задержки за рубежом
- Проверьте состояние вашего здоровья перед поездкой. Особенно это касается лиц старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания.
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“Все, что касается въезда в другие страны, в том числе страны Евросоюза - соответствующая информация размещена на сайте МИДа. Они достаточно подробно изложили информацию, какие ограничения есть на въезд граждан: и в Испанию, и в Прибалтику, и в Грецию, и при каких условиях разрешен въезд украинцам“, - отметил глава МОЗ во время брифинга во вторник, 23 июня.
Ранее мы писали о том, что Всемирная туристская организация ООН назвала безопасные страны для туризма в 2020 году.